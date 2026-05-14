La singola misura più efficace per ridurre il fumo

In Italia, il prezzo delle sigarette rimane tra i più bassi d’Europa. Recentemente è stata avanzata una proposta per aumentare significativamente il costo delle sigarette come misura per ridurre il consumo di tabacco. Attualmente, molte persone acquistano sigarette a prezzi inferiori rispetto ad altri paesi europei, anche grazie a tassazioni più basse. L’obiettivo è rendere meno accessibile il fumo, considerando che il prezzo è spesso uno dei fattori principali che influenzano le abitudini di chi fuma.

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È aumentare il prezzo delle sigarette, che in Italia sono ancora economiche: una nuova proposta vorrebbe alzarlo di 5 euro a pacchetto Una campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette e dei prodotti con nicotina sta per raggiungere le 50mila firme necessarie alle proposte di legge di iniziativa popolare per essere presentate in parlamento. L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), tra i promotori, stima che porterebbe a un ricavo per lo Stato fino a 13,8 miliardi di euro l’anno, una cifra che si spiega considerando quante sono le persone in Italia che acquistano sigarette. Un adulto su quattro fuma, con una media di 12 sigarette al giorno, e fa uso di prodotti contenenti nicotina più di un adolescente su tre. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La singola misura più efficace per ridurre il fumo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il primo farmaco approvato per smettere di fumare Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuova terapia anti HIV a singola compressa “sicura ed efficace”: così sopprime il virus che causa l’AIDS Leggi anche: Nuova terapia anti HIV a singola compressa “sicura ed efficace”: i risultati dei nuovi studi Temi più discussi: Ictus, rischio più alto con frequenze cardiache molto basse o elevate; Lo smartwatch Huawei misura la pressione sanguigna: risparmia il 18%; Riscrivere il Dna in laboratorio. La nuova frontiera della medicina; San Luigi di Orbassano, apre il nuovo centro trapianti: più posti letto e sicurezza per i pazienti fragili. Microsoft/Google/Meta/Amazon/Oracle staccano gli assegni; Nvidia, SK Hynix, Samsung, Broadcom, TSMC, Vertiv, Constellation ecc... li incassano Ma dal 2024 al 2026, questi settori, dove ci sono Nvidia e altre 50 o 60 società, HANNO UN AUMENTO DEI PR x.com Rilevata la misura più rapida di sempre per un singolo elettroneNel mondo dell’elettronica quantistica, dove ogni particella conta e ogni trilionesimo di secondo può fare la differenza, un gruppo di ricercatori britannici ha compiuto un passo che potrebbe ... tomshw.it La rotazione ordinaria come misura di prevenzione del rischio corruttivoCome noto la rotazione ordinaria del personale costituisce una delle misure preventive più efficaci per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi, in quanto finalizzata a limitare il consolidarsi ... diritto.it