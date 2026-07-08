Negli ultimi anni si registra un aumento di casi di polmonite interstiziale legata all’uso di sigarette elettroniche, con un incremento anche tra i giovani. Alcuni pazienti hanno necessitato di ricovero in terapia intensiva. Le autorità sanitarie segnalano un collegamento tra l’uso di dispositivi di svapo e problemi respiratori gravi. La diffusione di queste polmoniti si associa a un incremento di casi in diverse regioni.

Ravenna, 8 luglio 2026 – Ammalarsi di polmonite interstiziale a causa delle ‘svapo’. Ovvero le nuove sigarette elettroniche, lanciate sul mercato qualche anno fa come alternativa al fumo della sigaretta e oggi molto utilizzate anche dai giovani. Alla patologia è stato dato un nome specifico: Evali. Danesi: “Sui giovani il fumo elettronico ha cominciato a fare danni”. “Proprio sui giovani abbiamo visto che il fumo elettronico ha cominciato a fare danni – spiega Gianluca Danesi, che dirige l’unità operativa per il Governo dei percorsi di cronicità a vocazione pneumologica –. Spesso i sintomi non sono acuti: si manifestano in modo ‘strisciante’, ma non passano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polmoniti da sigaretta elettronica: “Sempre più casi anche tra i giovani. E si può finire in Terapia intensiva”

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La Verità sulle Sigarette Elettroniche | Silvano Gallus - La Scienza sul Divano

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