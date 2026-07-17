Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto 82 punti base, con rendimenti al 3,93 percento. Nei primi minuti di apertura del 17 luglio, lo spread è aumentato di due punti rispetto alla mattina precedente, segnando uno dei livelli più alti delle ultime settimane. La crescita indica una maggiore instabilità nei mercati finanziari europei.

Anche nei primi minuti seguiti all’apertura del 17 luglio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è cresciuto. 82 punti base, due in più rispetto alla mattinata di ieri, un nuovo picco a una delle quote più alte delle ultime settimane. Anche i rendimenti sono rimasti alti su livelli che non si vedevano dallo scorso anno. I mercati dei titoli di Stato continuano a essere instabili a causa della crisi in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Usa alle infrastrutture civili in Iran, Teheran ha ordinato agli Houthi di chiudere il Mar Rosso. Questo potrebbe causare un altro aumento dell’inflazione, e quindi dei tassi di interesse, in Europa. Lo spread continua a crescere, rendimenti stabili ma sempre vicini al record del 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo spread tra Btp e Bund cresce a 82 punti base, rendimenti al 3,93%: perché i mercati sono instabili

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