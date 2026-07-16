La pausa dall’instabilità sui mercati obbligazionari è quasi subito finita. Dopo una giornata relativamente tranquilla ieri, in apertura del 16 luglio lo spread tra Btp e Bund è tornato a superare quota 80 punti base, un limite che negli ultimi mesi ha fatto la differenza tra un differenziale sotto controllo e un segnale di crisi. Sono però i rendimenti dei titoli di Stato a essere particolarmente notevoli. In apertura i Btp hanno fatto segnare interessi del 3,93%, un record che nel 2026 è stato superato soltanto in un’occasione a marzo, nella fase peggiore della guerra in Iran. È proprio la situazione in Medio Oriente a causare questa instabilità: Washington e Teheran non sono mai sembrate così lontane da un accordo da quando hanno cominciato a trattare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo spread tra Btp e Bund risale oltre 80 punti base, i rendimenti arrivano al 3,93%

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