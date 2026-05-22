Spread Btp-Bund a 75 punti base e rendimenti al 3,82% il Governo prepara i nuovi Btp
L'apertura dei mercati finanziari del 22 maggio ha visto uno spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi stabile a 75 punti base, con i rendimenti che si attestano al 3,82%. In questa giornata, non ci sono state variazioni significative nelle quotazioni dei titoli di stato europei, mentre il governo si prepara al lancio di nuovi titoli di Stato italiani. La situazione rimane stabile, senza segnali di volatilità o cambiamenti rilevanti rispetto alla giornata precedente.
L’apertura dei mercati finanziari del 22 maggio si è rivelata stabile per lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. Il differenziale è rimasto fermo ai livelli di ieri, 21 maggio, 75 punti base. A calare sono stati i rendimenti di entrambi i titoli di Stato, con quelli del Tesoro che hanno sfiorato quota 3,80%. Il Governo ha inoltre annunciato, nella giornata di ieri, una nuova emissione di Btp riservati ai risparmiatori retail, quindi ai privati. Si tratta dei Bpt Italia Sì, che saranno indicizzati all’inflazione, ma avranno una cedola minima che verrà annunciata nei prossimi giorni, poco prima dell’asta. Lo spread tra Btp e Bund è rimasto stabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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