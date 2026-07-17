Lo spettacolo di Mirko Casadei attorno al lago e tra i tifosi

Da ilrestodelcarlino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questo fine settimana, nel territorio di Alto Savio, sono in programma i concerti di Mirko Casadei con la sua Popular Folk Orchestra. L’evento fa parte del progetto Belamondo e si svolge tra il lago e i tifosi. Le autorità locali hanno comunicato che l’iniziativa si svolgerà in più giornate, coinvolgendo la comunità e attirando pubblico nella zona. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati annunciati dai rappresentanti comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mirko Casadei di casa in Alto Savio questo weekend e oltre. Lo comunicano con entusiasmo il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al turismo Mattia Lusini, che poi dicono: "Prenderanno il via questo fine settimana i concerti di Mirko Casadei e della sua Popular Folk Orchestra all’interno del progetto Belamondo. Si inizia domani, sabato 18 luglio, ad Acquapartita in occasione del ritiro del Cesena Calcio. Mirko, a cominciare dal pomeriggio, alle 18, si esibirà insieme alla Retromarching Band in uno show itinerante attorno al lago e in mezzo ai tifosi". "Domenica 19 luglio – proseguono Spighi e Lusini- sarà il turno di San Piero, con l’orchestra Casadei dispiegata nella grande scalinata della chiesa parrocchiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lo spettacolo di mirko casadei attorno al lago e tra i tifosi
© Ilrestodelcarlino.it - Lo spettacolo di Mirko Casadei attorno al lago e tra i tifosi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Auditorium, si chiude il ciclo di concerti d'inaugurazione: anche Mirko Casadei è sold outIl ciclo di concerti di inaugurazione si è concluso con un sold out, culminando con l’esibizione di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra e Forlì...

Concerti gratuiti di Malika Ayane, Raphael Gualazzi, Orchestra Filarmonica e Mirko Casadei nel nuovo auditoriumSono stati annunciati quattro concerti gratuiti per celebrare l'apertura del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì” in viale della...

Temi più discussi: Lo spettacolo di Mirko Casadei attorno al lago e tra i tifosi; Balamondo World Music Festival al via in Romagna con Mirko Casadei; Il Balamondo World Music Festival parte da Misano con Mirko Casadei e la Retromarching Band; Dopo Cosmo, l'estate musicale di Cesenatico continua: in arrivo Patty Pravo, Alfa e Mirko Casadei.

mirko casadei lo spettacolo di mirkoLo spettacolo di Mirko Casadei attorno al lago e tra i tifosiMirko Casadei di casa in Alto Savio questo weekend e oltre. Lo comunicano con entusiasmo il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al turismo Mattia Lusini, che poi dicono: Prender ... ilrestodelcarlino.it

mirko casadei lo spettacolo di mirkoIl Balamondo World Music Festival parte da Misano con Mirko Casadei e la Retromarching BandIl Balamondo World Music Festival torna questa sera, mercoledì 15 luglio, con la prima tappa della nuova edizione. L’appuntamento è a Misano Adriatico, in viale dei Platani, a partire dalle 20:30. Sul ... riminitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web