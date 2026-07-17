Questo fine settimana, nel territorio di Alto Savio, sono in programma i concerti di Mirko Casadei con la sua Popular Folk Orchestra. L’evento fa parte del progetto Belamondo e si svolge tra il lago e i tifosi. Le autorità locali hanno comunicato che l’iniziativa si svolgerà in più giornate, coinvolgendo la comunità e attirando pubblico nella zona. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati annunciati dai rappresentanti comunali.

Mirko Casadei di casa in Alto Savio questo weekend e oltre. Lo comunicano con entusiasmo il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al turismo Mattia Lusini, che poi dicono: "Prenderanno il via questo fine settimana i concerti di Mirko Casadei e della sua Popular Folk Orchestra all’interno del progetto Belamondo. Si inizia domani, sabato 18 luglio, ad Acquapartita in occasione del ritiro del Cesena Calcio. Mirko, a cominciare dal pomeriggio, alle 18, si esibirà insieme alla Retromarching Band in uno show itinerante attorno al lago e in mezzo ai tifosi". "Domenica 19 luglio – proseguono Spighi e Lusini- sarà il turno di San Piero, con l’orchestra Casadei dispiegata nella grande scalinata della chiesa parrocchiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo spettacolo di Mirko Casadei attorno al lago e tra i tifosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Auditorium, si chiude il ciclo di concerti d'inaugurazione: anche Mirko Casadei è sold outIl ciclo di concerti di inaugurazione si è concluso con un sold out, culminando con l’esibizione di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra e Forlì...

Concerti gratuiti di Malika Ayane, Raphael Gualazzi, Orchestra Filarmonica e Mirko Casadei nel nuovo auditoriumSono stati annunciati quattro concerti gratuiti per celebrare l'apertura del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì” in viale della...

Temi più discussi: Lo spettacolo di Mirko Casadei attorno al lago e tra i tifosi; Balamondo World Music Festival al via in Romagna con Mirko Casadei; Il Balamondo World Music Festival parte da Misano con Mirko Casadei e la Retromarching Band; Dopo Cosmo, l'estate musicale di Cesenatico continua: in arrivo Patty Pravo, Alfa e Mirko Casadei.

UPI Emilia-Romagna coordina Province e Città metropolitana per il lancio de L’amore in E.R., il nuovo singolo di Alberto Bertoli e Mirko Casadei x.com

Lo spettacolo di Mirko Casadei attorno al lago e tra i tifosiMirko Casadei di casa in Alto Savio questo weekend e oltre. Lo comunicano con entusiasmo il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al turismo Mattia Lusini, che poi dicono: Prender ... ilrestodelcarlino.it

Il Balamondo World Music Festival parte da Misano con Mirko Casadei e la Retromarching BandIl Balamondo World Music Festival torna questa sera, mercoledì 15 luglio, con la prima tappa della nuova edizione. L’appuntamento è a Misano Adriatico, in viale dei Platani, a partire dalle 20:30. Sul ... riminitoday.it