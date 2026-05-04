Concerti gratuiti di Malika Ayane Raphael Gualazzi Orchestra Filarmonica e Mirko Casadei nel nuovo auditorium

Sono stati annunciati quattro concerti gratuiti per celebrare l'apertura del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì” in viale della Libertà. L'evento prevede esibizioni di artisti come Malika Ayane, Raphael Gualazzi, l'Orchestra Filarmonica e Mirko Casadei. Gli spettacoli si svolgeranno nel nuovo spazio, inaugurato di recente, e sono accessibili senza biglietto.

Sono 4 i concerti, tutti a ingresso gratuito, per festeggiare l'avvio del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì”, una nuova struttura realizzata in viale della Libertà. Si parte mercoledì 13 maggio, a partire dalle 20, quando è prevista la serata inaugurale alla presenza delle.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Malika Ayane in concerto all'Auditorium ConciliazioneMalika Ayane, una delle voci più raffinate e magnetiche della musica italiana torna in tour nei teatri. Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra suonano 'Romagna Mia' con l'americano Steve Higbee, all'ocarinaIl momento clou al teatro Consorziale di Budrio, città che ha ospitato in questi giorni il 'Festival internazionale dell'ocarina'. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Comunali in Puglia, star in campo: tra i candidati anche Trotta, big degli organizzatori di concerti e amico di Springsteen; Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora. Forlì, Malika Ayane inaugura i concerti del nuovo auditorium ConadDalla musica d’autore al liscio, con un doppio excursus nella lirica e nel jazz. Con quattro concerti, il complesso architettonico di viale della ... corriereromagna.it Malika Ayane aprirà il suo tour musicale al Teatro dell’AquilaFermo, 11 febbraio 2026 – Nuovo grande appuntamento musicale a Fermo. L’1 novembre la cantante Malika Ayane, che parteciperà fra pochi giorni al Festival di Sanremo, aprirà il suo tour musicale al ... ilrestodelcarlino.it Anche Malika Ayane impazzisce per il #karaoke ! Le sue canzoni sembrano fatte apposta Ascolta cosa ha risposto alle domande del pubblico di #RadioSubasioMusicClub Rivedi la puntata integrale su radiosubasio.it #MalikaAyane #RadioSubasi - facebook.com facebook Tu non lo sai come vorrei Ridurre tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei Saper guardare indietro Senza fare sul serio Senza fare sul serio Come vorrei Distrarmi e ridere Un’altra super #Canzonissima di Malika Ayane x.com