Concerti gratuiti di Malika Ayane Raphael Gualazzi Orchestra Filarmonica e Mirko Casadei nel nuovo auditorium

Da forlitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati quattro concerti gratuiti per celebrare l'apertura del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì” in viale della Libertà. L'evento prevede esibizioni di artisti come Malika Ayane, Raphael Gualazzi, l'Orchestra Filarmonica e Mirko Casadei. Gli spettacoli si svolgeranno nel nuovo spazio, inaugurato di recente, e sono accessibili senza biglietto.

Sono 4 i concerti, tutti a ingresso gratuito, per festeggiare l'avvio del nuovo Auditorium della musica “Conad - Città di Forlì”, una nuova struttura realizzata in viale della Libertà. Si parte mercoledì 13 maggio, a partire dalle 20, quando è prevista la serata inaugurale alla presenza delle.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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