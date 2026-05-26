Auditorium si chiude il ciclo di concerti d' inaugurazione | anche Mirko Casadei è sold out
Il ciclo di concerti di inaugurazione si è concluso con un sold out, culminando con l’esibizione di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra e Forlì Musica Orchestra, accompagnati dal violinista Danilo Rossi. L’evento si è svolto mercoledì alle 21, presso l’auditorium, dopo quattro serate gratuite organizzate dal Comune di Forlì in collaborazione con altri enti. Tutti i concerti hanno registrato il tutto esaurito.
Quattro concerti, tutti sold out. Con l’esibizione dal vivo di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra & Forlì Musica Orchestra, accompagnato dal famoso violinista Danilo Rossi, si chiude mercoledì alle 21 il ciclo di quattro serate gratuite promosse dal Comune di Forlì in collaborazione con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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