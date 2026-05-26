Auditorium si chiude il ciclo di concerti d' inaugurazione | anche Mirko Casadei è sold out

Notizia in breve

Il ciclo di concerti di inaugurazione si è concluso con un sold out, culminando con l’esibizione di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra e Forlì Musica Orchestra, accompagnati dal violinista Danilo Rossi. L’evento si è svolto mercoledì alle 21, presso l’auditorium, dopo quattro serate gratuite organizzate dal Comune di Forlì in collaborazione con altri enti. Tutti i concerti hanno registrato il tutto esaurito.