Jennifer Lopez, 56 anni, ha indossato un bikini bianco durante un pool party estivo. La cantante e attrice ha scelto un costume audace per l’evento, che si è svolto in un contesto di relax e socializzazione. La scena è stata condivisa sui social media, attirando l’attenzione su un’immagine di stile e presenza. L’evento si è svolto durante un giorno di festa, con partecipanti che hanno condiviso momenti di svago tra famiglia e amici.

C’è chi vive il Memorial Day tra barbecue e giornate lente in famiglia e chi, invece, riesce a trasformare un semplice pool party in un momento da copertina. Jennifer Lopez appartiene decisamente alla seconda categoria. La cantante e attrice americana ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo weekend lungo, mostrando sole, piscina, figli, amici e soprattutto un look balneare destinato a diventare uno dei più commentati della stagione. Jennifer Lopez e il bikini bianco che inaugura l’estate. Jennifer Lopez non è mai stata una celebrità timida quando si tratta di stile. Dai red carpet couture ai look sporty paparazzati per strada, fino ai costumi da bagno che ogni estate finiscono per diventare virali, il suo guardaroba segue sempre una linea precisa: valorizzare la silhouette senza rinunciare a glamour e teatralità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez a 56 anni indossa il bikini bianco più audace dell’estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jennifer Lopez Dancing In Las Vegas

Notizie e thread social correlati

Jennifer Lopez in bikini e con addominali scolpiti in piscina per il Memorial DayJennifer Lopez ha condiviso foto in piscina mentre indossa un bikini e mostra addominali scolpiti.

“A 56 anni sei volgare”. Jennifer Lopez replica: “Se aveste il mio fisico anche voi vi mettereste nudi”Un confronto tra una nota cantante e alcuni commentatori sui social media ha suscitato polemiche sulla scelta di indossare abiti rivelatori.

Temi più discussi: Le sta meglio che agli uomini: a 56 anni, Jennifer Lopez reinventa il completo oversize; A 44 anni, Sienna Miller parla delle sfide della maternità dopo la nascita del suo terzo figlio.; A 43 anni, Anne Hathaway risponde alle voci su presunti interventi di chirurgia estetica.; Al Festival di Cannes, la modella Cara Delevingne ha fatto scalpore con un look gotico.

Jennifer Lopez in vintage John Paul Gaultier SS04 con Brett Goldstein al Netflix Upfront 2026 a New York reddit

Jennifer Lopez a 56 anni indossa il bikini bianco più audace dell’estateJennifer Lopez celebra il Memorial Day tra piscina, famiglia e sole californiano, ma a conquistare tutti è il bikini bianco che mette in risalto il suo fisico scolpito a 56 anni ... dilei.it

Jennifer Lopez sfida il tempo: a 56 anni indossa gli stessi jeans del 2001La popstar ha appena tirato fuori dall’armadio i pantaloni del video di Ain't It Funny (anno 2001) e il risultato è... beh, guardatelo voi stessi ... iodonna.it