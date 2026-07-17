Szoboszlai rinnova con il Liverpool | i Reds lo blindano con un ingaggio da top player tutti i dettagli del nuovo contratto!

Szoboszlai ha firmato un nuovo contratto con il Liverpool, che prevede un ingaggio da top player. Il rinnovo tutela il giocatore e rafforza il rapporto con il club. Il contratto è stato definito senza dettagli pubblici sui termini economici. La firma segna l’impegno del club a mantenere uno dei centrocampisti più rappresentativi in rosa. Nessun altro dettaglio sui termini contrattuali è stato comunicato.

Szoboszlai ha rinnovato con il Liverpool e i Reds gli hanno offerto un ingaggio da autentico top della rosa. Ecco i dettagli del nuovo contratto. Il Liverpool blinda uno dei suoi gioielli più preziosi a centrocampo. Nella giornata di oggi è arrivata la firma sul nuovo contratto di Dominik Szoboszlai, un tassello di fondamentale importanza per blindare il futuro della squadra ad Anfield. Secondo Fabrizio Romano, è tutto fatto per il prolungamento del centrocampista ungherese, che si lega al club inglese con un accordo a lungo termine. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo I dettagli del nuovo accordo: cifre e scadenza fino al 2031. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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#Szoboszlai rinnova con il #Liverpool: il centrocampista ungherese prolunga la sua avventura ad Anfield. Nuovo #contratto di #cinqueanni, segnale di fiducia totale da parte dei Reds verso uno dei profili più completi della rosa. #calcionews24 x.com

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