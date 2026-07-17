È iniziata la 13ª tappa del LIVE Tour, che collega Dole a Belfort, con una distanza di 205,8 km e un dislivello di 2400 metri. Secondo quanto riportato dal media belga Knack, diversi team si sono lamentati delle condizioni degli alberghi assegnati, descrivendo stanze prive di aria condizionata, con muffa sulle pareti, ragnatele e presenza di scarafaggi.

Il media belga Knack riferisce il malcontento di molti team per le strutture alberghiere messe a disposizione dal Tour. Il portale belga riferisce di stanze senza aria condizionata, con muffa sulle pareti, ragnatele e persino scarafaggi. Tuttavia, per il regolamento dell'Uci, non è consentito alle squadre trasferisi in alloggi alternativi La 12ª tappa ha visto trionfare il belga Merlier, ma ha convinto anche il nostro Pippo Ganna??Leggi qui le pagelle di ieri La tappa di ieri non ha portato variazioni di rilievo in classifica generale. Dunque, Tadej Pogacar è in testa con 3’36” di vantaggio su Jonas Vingegaard e 4’06” su Remco... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour, via alla 13ª tappa Dole-Belfort: 205,8 km e 2400 metri di dislivello

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