LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 57 in fuga Pidcock cerca il colpaccio!!

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, 57 corridori sono in fuga. Un ciclista sta tentando un colpo decisivo e si trova in testa alla corsa. Nella classifica generale, un corridore ha perso terreno, staccandosi dal gruppo principale e lasciando anche altri concorrenti. La corsa continua con diversi tentativi di attacco e cambi di ritmo tra i partecipanti. La tappa si svolge sotto il controllo dei favoriti e dei gruppetti di testa in fuga.