LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 57 in fuga Pidcock cerca il colpaccio!!
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, 57 corridori sono in fuga. Un ciclista sta tentando un colpo decisivo e si trova in testa alla corsa. Nella classifica generale, un corridore ha perso terreno, staccandosi dal gruppo principale e lasciando anche altri concorrenti. La corsa continua con diversi tentativi di attacco e cambi di ritmo tra i partecipanti. La tappa si svolge sotto il controllo dei favoriti e dei gruppetti di testa in fuga.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.24 Si stacca Julien Alaphilippe, perde le ruote anche Planckaert. 16.23 Salita pedalabile in cui difficilmente cambieranno le carte in tavola tra i fuggitivi. Il ritmo della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team però potrebbe già fare una prima selezione. 16.22 I primi corridori a staccarsi sono Van Asbroeck, Guernelec e Degenkolb. 16.21 Inizia il Col des Croix. 16.18 La testa della corsa ha 7? 40? di vantaggio sul gruppo della maglia gialla 16.15 Tra circa 5 chilometri inizierà il Col des Croix (5.1 km al 4.7% di pendenza media), prima vera salita di giornata 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 5 Highlights
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