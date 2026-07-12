Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, sedici corridori sono partiti all’attacco, tra cui Pidcock e Johannessen. Il gruppo principale si trova a circa 20 secondi dai fuggitivi. Alle 15.25, Tobias Halland Johannessen e Quinn Simmons hanno tentato di allungare sugli altri fuggitivi. La corsa continua con il gruppo compatto e la classifica generale ancora in fase di definizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 15.25 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e Quinn Simmons (EF Education-EasyPost) provano ad allungare sugli altri fuggitivi. 15.22 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) si sta riportando sul gruppo di testa. 15.19 Questa la composizione del drappello degli attaccanti: Derek Gee-West e Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin (Ef Education-EasyPost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Mathieu Van Der Poel (Alpecin.Premier Tech), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Tobias Foss (Netcompany INEOS), Pablo Castrillo (Movistar Team),... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sedici uomini all’attacco, ci sono Pidcock e Johannessen. Gruppo a ’20”

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