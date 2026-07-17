LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si infiamma la corsa sul Ballon d’Alsace

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi sul Ballon d’Alsace, un corridore si è staccato dal gruppo principale. Nel frattempo, due ciclisti sono rientrati su un avversario che aveva precedentemente guadagnato terreno. La corsa continua con molte azioni in corso, mentre i favoriti cercano di muoversi nella classifica generale. La tappa resta molto movimentata e incerta, con i ciclisti impegnati in scatti e contrattacchi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.48 Si stacca Ben Healy 16.47 Jegat ed Hirschi rientrano su Craps. 16.46 Attacco di Craps, risponde Jegat. Pidcock  questa volta non risponde in prima persona. 16.46 Pidcock riporta il gruppetto su Jegat. CI sono 18 corridori nel gruppetto in testa alla corsa. 16.45 Attacco di Joran Jegat! Risponde Pidcock con a ruota Healy 16.45 Si staccano Campenaerts e Gregoire. 16.44 Accelerazione di Vauquelin che riprende Pluimers. Sulla ruota del francese c’è Garcia Pierna, Pidcock in quinta posizione. 16.42 Si staccano immediatamente i velocisti presenti nel gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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