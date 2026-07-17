LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si infiamma la corsa sul Ballon d’Alsace

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi sul Ballon d’Alsace, un corridore si è staccato dal gruppo principale. Nel frattempo, due ciclisti sono rientrati su un avversario che aveva precedentemente guadagnato terreno. La corsa continua con molte azioni in corso, mentre i favoriti cercano di muoversi nella classifica generale. La tappa resta molto movimentata e incerta, con i ciclisti impegnati in scatti e contrattacchi.