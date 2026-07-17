Frits Biesterbos, ciclista del Team Picnic PostNL, non parteciperà alla tredicesima tappa del Tour de France 2026. La corsa si avvicina alla partenza della frazione odierna, con aggiornamenti disponibili in diretta. La classifica generale del torneo viene aggiornata in tempo reale e può essere consultata cliccando sul link fornito. La tappa di oggi rappresenta un momento importante nella competizione, che si avvicina alla sua fase conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.12 Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) non prenderà il via quest’oggi. 13.09 Iniziato il tratto di trasferimento. 13.06 Gli uomini di classifica si muoveranno sul Ballon d’Alsace o sarà un giornata buona per la fuga? 13.03 Attualmente sta piovendo sul traguardo. 13.00 Tra circa 20? prenderà il via la tredicesima frazione del Tour de France 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Tour de France 2026. Dopo due tappe pianeggianti dedicate principalmente alle ruote veloci, le salite tornano ad essere protagoniste di questa Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la partenza della tredicesima frazione

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