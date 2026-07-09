Oggi si svolge la sesta tappa del Tour de France 2026. La partenza è prevista a breve, con i ciclisti pronti a partire per la frazione in corso. La classifica generale vede ancora in testa alcuni corridori, mentre altri cercano di guadagnare posizioni. Tra i favoriti, uno dei principali cerca di attaccare già in questa tappa per modificare gli equilibri della corsa. La gara è in corso e si attendono aggiornamenti sui movimenti in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12.29 Tadej Pogacar proverà a dare il primo scossone in classifica generale già nella tappa odierna? 12.26 Iniziato il tratto di trasferimento. 12.23 Una frazione che si preannuncia spettacolare, con il Col d’Aspin e il Col du Tourmalet protagonisti. 12.20 Tra circa 20? prenderà il via la sesta tappa del Tour de France 2026. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della sesta tappa del Tour de France 2026, con partenza da Pau e arrivo a Gavarnie-Gèdre, per un totale di 186 km. Frazione con i Pirenei assoluti protagonisti, dove assisteremo alla prima vera e propria battaglia tra gli uomini di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la partenza della sesta frazione

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Tour de France 2026 Stage 2 Preview: Nasty Barcelona Trap

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