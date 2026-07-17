LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ripresi i cinque attaccanti ora ci provano in trenta Ci sono Pidcock Jegat e Mcnulty
Cinque attaccanti sono stati ripresi durante la tappa di oggi del Tour de France 2026. Ora, un gruppo di circa trenta ciclisti tenta l’attacco. Tra i corridori in azione ci sono Pidcock, Jegat e McNulty. La temperatura sulla corsa è di 28 gradi. La gara prosegue con questa battaglia tra il gruppo di testa e i fuggitivi, mentre i ciclisti cercano di guadagnare posizioni nella classifica generale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.18 La temperatura sulla corsa è di 28°. 14.15 Questa la composizione del gruppo di testa: Brandon McNulty e Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG), Victor Campenaerts e Per Strand Hagenes (Team Visma Lease a Bike), Tim van Dijke e Maxim Van Gills (Red Bull – BORA – hansgrohe), Ben Healy e Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Matej Mohori? (Bahrain-Victorious), Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS), Jasper Philipsen, Edward Planckaert e Emiel Verstrynge (Alpecin-Premier Tech), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), George... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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