La decima tappa del Tour de France 2026 si svolge sul Massiccio Centrale, con numerose salite. La corsa riprende dopo il giorno di riposo, in una fase caratterizzata da salite impegnative. Tra i corridori in evidenza, si segnala un movimento di Pogacar. La tappa è seguita in tempo reale, con aggiornamenti sulla situazione di gara e sui principali protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Tour de France 2026, siamo arrivati a metà della Grand Boucle e oggi si riparte dopo il primo giorno di riposo. Il percorso misura 166.6 km, con partenza da Aurillac e arrivo a Le Lorian. I primi km non saranno complicati, con solo lo sprint intermedio di Lacapelle-del-Fraisse che potrebbe far gola alle ruote veloci. Al km 65 inizierà la prima ascesa di giornata: Côte de Pailherols (3 km al 7.2% medio, terza categoria). Una ventina di km per rifiatare e poi si tornerà a salire, con il Col de la Griffoul (5.9 km al 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: salite a volontà sul Massiccio Centrale. Si muove Pogacar?

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Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

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