Oggi, sulla salita del Tourmalet, si sono sfidati i ciclisti Pogacar e Vingegaard. La tappa, lunga 186 km, ha visto la partenza da Pau e l’arrivo a Gavarnie-Gèdre. La corsa è in corso e le due atlete si sono distanziate nel tratto più impegnativo. La gara prosegue con intensità e senza ulteriori dettagli sui tempi o le posizioni attuali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della sesta tappa del Tour de France 2026, con partenza da Pau e arrivo a Gavarnie-Gèdre, per un totale di 186 km. Frazione con i Pirenei assoluti protagonisti, dove assisteremo alla prima vera e propria battaglia tra gli uomini di classifica. Il norvegese Torstein Traen (Uno-X Mobility) è il leader della classifica generale e il suo obiettivo sarà quello di restare in maglia gialla nonostante un percorso che presenta ben cinque GPM, tra cui il Col d’Aspin e il Col du Tourmalet. Chiaramente i fari sono tutti puntati sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) e sul danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), al primo esame di questa edizione della Grande Boucle, in una tappa dove lo spettacolo non mancherà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello titanico Pogacar-Vingegaard sul mitico Tourmalet!

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Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

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