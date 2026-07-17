LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Phipsen batte Pedersen allo sprint intermedio!

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha battuto un avversario allo sprint intermedio. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sui risultati degli sprint. La tappa prosegue con vari passaggi e cambi di posizione tra i ciclisti. La classifica aggiornata viene comunicata periodicamente durante l’evento.