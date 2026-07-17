LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Phipsen batte Pedersen allo sprint intermedio!
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha battuto un avversario allo sprint intermedio. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sui risultati degli sprint. La tappa prosegue con vari passaggi e cambi di posizione tra i ciclisti. La classifica aggiornata viene comunicata periodicamente durante l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.07 Questa la classifica dello sprint intermedio di Mélisey: 1 PHILIPSEN Jasper 25 2 PEDERSEN Mads 20 3 GIRMAY Biniam 16 4 PLANCKAERT Edward 14 5 WRIGHT Fred 12 6 MEURISSE Xandro 10 7 HERMANS Quinten 9 8 PIDCOCK Tom 8 9 OLIVEIRA Nelson 7 10 PLAPP Luke 6 11 OLDANI Stefano 5 12 ASGREEN Kasper 4 13 RUSSO Clément 3 14 BALLERINI Davide 2 15 HEALY Ben 1 16.05 In testa al gruppo si rimettono gli uomini di Pidcock. Continua il braccio di ferro tra la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e la Bahrain Victorious. 16.04 Il photofinish dà ragione a Pedersen che ha battuto di un nulla Girmay 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Carnage At The End: Tour de France 2026 Stage 12 Crash Upends Finish-Line
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