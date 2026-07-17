LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la tredicesima frazione
È iniziata ufficialmente la tredicesima tappa del Tour de France 2026, con la partenza annunciata questa mattina. La frazione si svolge nella regione della Borgogna, che è la protagonista del percorso odierno. La classifica generale viene aggiornata di continuo, mentre i ciclisti affrontano le prime fasi di questa tappa. La giornata si svolge sotto il segno di questa regione francese, conosciuta per il suo paesaggio e i suoi percorsi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.27 Partita ufficialmente la tredicesima tappa! 13.24 La regione protagonista della frazione odierna è la Borgogna. 13.21 Mancano poco più di 2 km al completamento del tratto di trasferimento. 13.18 Per i primi 150 km non ci sarà nessuna difficoltà altimetrica. 13.15 Per la prima volta in questa edizione della Grande Boucle il percorso misura più di 200 km. 13.12 Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) non prenderà il via quest’oggi. 13.09 Iniziato il tratto di trasferimento. 13.06 Gli uomini di classifica si muoveranno sul Ballon d’Alsace o sarà un giornata buona per la fuga? 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 9 Highlights
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