LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la tredicesima frazione

Notizia in breve

È iniziata ufficialmente la tredicesima tappa del Tour de France 2026, con la partenza annunciata questa mattina. La frazione si svolge nella regione della Borgogna, che è la protagonista del percorso odierno. La classifica generale viene aggiornata di continuo, mentre i ciclisti affrontano le prime fasi di questa tappa. La giornata si svolge sotto il segno di questa regione francese, conosciuta per il suo paesaggio e i suoi percorsi.