LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la sesta frazione

Oggi è partita ufficialmente la sesta tappa del Tour de France 2026. Alle 12.48, un corridore della squadra Lidl-Trek ha raggiunto i due attaccanti in testa alla corsa. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale durante la tappa. La gara prosegue con i ciclisti impegnati in diverse azioni di attacco e difesa lungo il percorso. La cronaca della giornata si svolge senza variazioni significative rispetto alle previsioni iniziali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12.48 Anche Mads Pedersen (Lidl-Trek) si è riportato sui due attaccanti. 12.45 Victor Campenaerts (Team Visma Lease a Bike) e Huub Artz (Lotto Intermarché) allungano subito sul gruppo. 12.42 Partita ufficialmente la sesta tappa! 12.41 Il pubblico francese è tutto per il classe 2006 Paul Seixas. 12.38 Anche Alex Baudin (EF Education-EasyPost) ha avuto un problema alla bici durante il tratto di corsa neutralizzato. 12.35 Fa caldissimo a Pau: temperatura intorno ai 33°. 12.32 Problemi meccanici per Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). 12.29 Tadej Pogacar proverà a dare il primo scossone in classifica generale già nella tappa odierna? 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 5 Preview: Finally A Sprint

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