Oggi, nella tappa del Tour de France 2026, 34 ciclisti sono rimasti in testa, tra cui Pidcock e Germani. Pedersen li insegue a distanza, mentre il gruppo principale è molto lontano. La corsa continua con questa fuga, che si mantiene compatta tra i primi. La classifica generale vede ancora in testa il gruppetto di 22 ciclisti, con i leader che cercano di consolidare la posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.31 I 34 in testa alla corsa hanno 22? su un gruppetto inseguitori formato da: Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Davide Ballerini e Harold Tejada (XDS Astana Team), Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), Micha? Kwiatkowski e Joshua Tarling (Netcompany INEOS), Ben O’Connor, Michael Matthews e Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Jonas Abrahamsen e Magnus Cort (Uno-X Mobility), Biniam Girmay e Tom Van Asbroeck (NSN Cycling Team), Lars Craps (Lotto Intermarché), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Nicolas Breuillard, Joris Delbove e Mattéo Vercher (TotalEnergies), Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL), Stefano Oldani e José Félix Parra (Caja Rural-Seguros RGA). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 34 in testa, ci sono Pidcock e Germani! Pedersen insegue, gruppo lontano

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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