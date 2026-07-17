LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 34 in testa ci sono Pidcock e Germani! Pedersen insegue gruppo lontano
Oggi, nella tappa del Tour de France 2026, 34 ciclisti sono rimasti in testa, tra cui Pidcock e Germani. Pedersen li insegue a distanza, mentre il gruppo principale è molto lontano. La corsa continua con questa fuga, che si mantiene compatta tra i primi. La classifica generale vede ancora in testa il gruppetto di 22 ciclisti, con i leader che cercano di consolidare la posizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.31 I 34 in testa alla corsa hanno 22? su un gruppetto inseguitori formato da: Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Davide Ballerini e Harold Tejada (XDS Astana Team), Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), Micha? Kwiatkowski e Joshua Tarling (Netcompany INEOS), Ben O’Connor, Michael Matthews e Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Jonas Abrahamsen e Magnus Cort (Uno-X Mobility), Biniam Girmay e Tom Van Asbroeck (NSN Cycling Team), Lars Craps (Lotto Intermarché), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Nicolas Breuillard, Joris Delbove e Mattéo Vercher (TotalEnergies), Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL), Stefano Oldani e José Félix Parra (Caja Rural-Seguros RGA). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sedici uomini all’attacco, ci sono Pidcock e Johannessen. Gruppo a ’20”Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, sedici corridori sono partiti all’attacco, tra cui Pidcock e Johannessen.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi i cinque attaccanti, ora ci provano in trenta. Ci sono Pidcock, Jegat e McnultyCinque attaccanti sono stati ripresi durante la tappa di oggi del Tour de France 2026.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; Tour de France, 12ª tappa: caduta finale, vince Tim Merlier in volata, Pogacar sempre leader.
LIVE TOUR DE FRANCE - TAPPA 12: CI PROVA GANNA, MA IL GRUPPO NON CONCEDE SCONTI! Fiammata di Filippo Ganna! A circa 30 km dall'arrivo, il gigante azzurro ha rotto gli indugi con un attacco dei suoi, trascinandosi dietro un gruppett facebook
Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com
Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit
Tour de France, la 13^ tappa in diretta live: maxi-fuga al comando, +6' su PogacarOggi la tappa più lunga del Tour de France 2026: sono 205,8 i km della 13^ frazione da Dole a Belfort. A 30 km dall'arrivo la scalata su Ballon d'Alsace, GPM di 1^ categoria. Sarà Pogacar show o ci sa ... sport.sky.it
Tour De France: tutteNell'11ª tappa (la più veloce nella storia della Grande Boucle a 50,91 km/h di media), lunga fuga per Le Berre, Oliveira e Charmig. Ripresi a 5 km dall'arrivo, nello sprint s'impone il norvegese della ... gazzetta.it