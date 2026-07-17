LIVE Italia-Francia Europei volley U18 2026 in DIRETTA | manca sempre meno all’inizio del match continua il riscaldamento

Il match tra Italia e Francia agli Europei volley U18 2026 sta per iniziare, ma l’inizio è previsto non prima delle 20.15. La partita avrebbe dovuto cominciare circa trenta minuti fa, ma ancora si svolge il riscaldamento delle squadre. I giocatori sono ancora in fase di preparazione in campo, mentre il pubblico aspetta l’inizio ufficiale dell’incontro. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato un eventuale ritardo oltre questa ora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Probabilmente non si inizierà prima delle 20.15. Manca sempre meno, con la finale che da programma sarebbe dovuta iniziare trenta minuti fa. 19.57 Finito il riscaldamento muscolare, adesso inizia quello con la palla. Ci vorrà ancora un po’, con la CEV che non ha diramato nuovi orari precisi: dobbiamo solo aspettare l’inizio di questa attesissima seconda semifinale, tra due nazionali rivali da sempre. 19.55 Il primo arbitro della gara sarà il bulgaro Lyubomir Petrov, il secondo sarà invece lo spagnolo Angel Romero Martinez. 19.50 L’Italia cerca di conquistare il terzo titolo continentale giovanile della sua già meravigliosa estate: infatti, le Nazionali femminile U18 e U22 hanno ottenuto la medaglia d’oro nelle loro competizioni, rispettivamente in finale contro Serbia e Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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