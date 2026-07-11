LIVE Italia-Francia Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 12-10 inizio di match equilibrato

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia conduce 12-10 nel primo set contro la Francia nell’Europeo volley femminile under 18. Nel corso del punto, Tessariol sbaglia l’attacco, portando il punteggio a 14-12. Successivamente, la battuta di Kaba finisce fuori, mentre Sanchez segna un punto vincente che porta l’Italia a 13-11.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-12 Finisce fuori l’attacco di Tessariol. 14-11 Lunga la battuta di Kaba. 13-11 Vincente l’attacco di Sanchez. 13-10 Il muro azzurro ancora una volta. 12-10 Kaba in parallela. Time-out Francia. 12-9 Battuta vincente azzurra. 11-9 Ancora il muro azzurro. 10-9 Tessariol a muro. 9-9 Monari Gamba in diagonale. 8-9 Parallela di Sanchez. 8-8 Il muro dell’Italia. 7-8 A segno l’attacco delle azzurrine. 6-8 Sbaglia l’attacco Monari Gamba. 6-7 Battuta vincente di Sanchez. 6-6 Muro azzurro vincente. 5-6 Kaba buca il muro azzurro. 5-5 Ancora Monari Gamba dal centro. 4-5 Brutta ricezione azzurra. 4-4 Muro francese vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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