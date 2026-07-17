LIVE Italia-Francia Europei volley U18 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della semifinale

Mancano circa venti minuti all'inizio della semifinale degli Europei U18 di pallavolo tra Italia e Francia. La partita si svolge in diretta e l’evento è molto atteso. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla diretta cliccando sul link fornito. La semifinale rappresenta un importante momento della competizione europea di categoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Buona sera amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio della semifinale degli Europei U18 di pallavolo tra Italia e Francia. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Francia valido per la semifinale degli Europei Under 18 maschili. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza sono alla ricerca della finale continentale di categoria, dopo che la Nazionale giovanile femminile ha ottenuto il primo posto nella stessa competizione, senza dimenticare anche la vittoria della femminile nell’Under 22. L’ultimo precedente tra le due... 🔗 Leggi su Oasport.it

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