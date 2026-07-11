Alle 11:00 si gioca la seconda semifinale degli Europei di volley femminile Under 18 tra Italia e Francia. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla cronaca testuale. L’incontro si tiene in un palazzetto dedicato alla competizione europea e rappresenta una delle fasi decisive del torneo. La sfida si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre pronte a contendersi l'accesso alla finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia femminile di pallavolo e la Francia, semifinale degli Europei U 18 di volley. Le azzurre, seconde classificate nel Gruppo 1, sfidano le transalpine, che hanno vinto il proprio girone, per raggiungere la finalissima. Nel percorso di qualificazione verso le fasi a eliminazione diretta l’Italia ha perso soltanto l’ultimo match contro la Turchia per 3-2, quando il pass per avanzare alle fasi finali era già stato ottenuto matematicamente. Prima della sconfitta con la selezione turca, per le ragazze di coach Stefano Gregoris erano arrivate sei vittorie in altrettante partite contro Islanda, Repubblica Ceca, Belgio, Polonia, Lettonia e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: si avvicina l’inizio della seconda semifinale

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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

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