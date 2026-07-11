Le squadre sono pronte per l'inizio della seconda semifinale degli Europei di volley femminile Under 18 2026. Le giocatrici sono schierate sul campo, mentre in sottofondo si sente l'inno nazionale francese. La partita si sta per aprire con le squadre che si preparano a scendere in campo. La diretta è in corso, con aggiornamenti continui sullo svolgimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Le squadre sono schierate per iniziare il match. 16.58 Suona la Marsigliese a Riga, inno nazionale francese. 16.56 Ora è il momento dell’inno di Mameli. 16.55 Le due squadre sono in campo per gli inni nazionali. 16.52 La Francia, invece, ha vinto il Gruppo 2. 16.49 Le azzurre hanno chiuso al secondo posto il Gruppo 1. 16.46 L’Italia non vince a livello U 18 dal 2001, mentre nel 2022 il successo è arrivato a nella categoria U 17. 16.43 La Turchia è la prima finalista del torneo, avendo battuto per 3-1 l’Ungheria nell prima semifinale. 16.40 Tra circa 20? inizierà la semifinale degli Europei U 18 femminili di volley tra Italia e Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: inizia la seconda semifinale

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