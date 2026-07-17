LIVE Italia-Francia Europei volley U18 2026 in DIRETTA | la sfida infinita vale la finale

Notizia in breve

L’Italia affronta la Francia nella semifinale degli Europei Under 18 maschili di volley. La partita si sta giocando in diretta e determina l’accesso alla finale del torneo. La sfida è ancora in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma. La sfida tra le due nazionali si sta svolgendo senza interruzioni, con i giocatori impegnati in un confronto intenso. La partita è valida per la qualificazione alla finale del campionato europeo.