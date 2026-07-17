LIVE Italia-Francia Europei volley U18 2026 in DIRETTA | la sfida infinita vale la finale
L’Italia affronta la Francia nella semifinale degli Europei Under 18 maschili di volley. La partita si sta giocando in diretta e determina l’accesso alla finale del torneo. La sfida è ancora in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma. La sfida tra le due nazionali si sta svolgendo senza interruzioni, con i giocatori impegnati in un confronto intenso. La partita è valida per la qualificazione alla finale del campionato europeo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Francia valido per la semifinale degli Europei Under 18 maschili. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza sono alla ricerca della finale continentale di categoria, dopo che la Nazionale giovanile femminile ha ottenuto il primo posto nella stessa competizione, senza dimenticare anche la vittoria della femminile nell’Under 22. L’ultimo precedente tra le due giovanili risale al 21 luglio 2024, alla finale degli Europei U18 con i transalpini che vinsero per 0-3, in maniera nettissima, conquistando... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Europei Under 18 Maschili: Vincenzo Fanizza presenta la manifestazione
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