LIVE Italia-Francia Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | in palio un posto in finale!

Alle ore 10:00 si svolge la semifinale degli Europei U18 di pallavolo femminile tra Italia e Francia. La partita si gioca in diretta e determina quale squadra accederà alla finale del torneo. La cronaca è aggiornata in tempo reale, con focus sul punteggio e sugli eventi principali del match. La sfida si svolge in un impianto dedicato al torneo continentale, con le squadre che si contendono un posto in finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia femminile di pallavolo e la Francia, semifinale degli Europei U 18 di volley. Le azzurre, seconde classificate nel Gruppo 1, sfidano le transalpine, che hanno vinto il proprio girone, per raggiungere la finalissima. Nel percorso di qualificazione verso le fasi a eliminazione diretta l’Italia ha perso soltanto l’ultimo match contro la Turchia per 3-2, quando il pass per avanzare alle fasi finali era già stato ottenuto matematicamente. Prima della sconfitta con la selezione turca, per le ragazze di coach Stefano Gregoris erano arrivate sei vittorie in altrettante partite contro Islanda, Repubblica Ceca, Belgio, Polonia, Lettonia e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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