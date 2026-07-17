LIVE Italia-Francia 1-2 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | transalpini in vantaggio dopo il 21-25 del terzo set

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita degli Europei Under 18 di volley, l’Italia ha perso il terzo set contro la Francia con il punteggio di 21-25 e si trova in svantaggio per 1-2 nei set complessivi. Nel corso del match, Meoni ha realizzato una diagonale da seconda linea, mentre l’Italia ha messo a segno un muro su Mrozek, che aveva tentato un attacco da posto quattro. La partita continua con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-5 Meoni piazza una grandissima diagonale da seconda linea! 8-5 Muro dell’Italia ai danni di Mrozek, che ha cercato di appoggiare il colpo da posto quattro. 7-5 Grandissima sette al centro di Mangini. 6-5 Prende ritmo Ebagne Yon che piazza la diagonale da posto quattro. 6-4 Mrozek manda fuori l’attacco ma che difese ha compiuto l’Italia per vincere questo punto! 5-4 Pipe vincente di Mrozek. 5-3 Massari trova il guizzo giusto con un mani fuori importante da posto quattro. 4-3 Mani fuori dello schiacciatore francese da posto quattro. 4-2 Ebagne Yon manca completamente la palla, la palla esce. 3-2 Invasione di Magnin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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