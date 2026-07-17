LIVE Italia-Francia 1-2 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | transalpini in vantaggio dopo il 21-25 del terzo set

Notizia in breve

Durante la partita degli Europei Under 18 di volley, l’Italia ha perso il terzo set contro la Francia con il punteggio di 21-25 e si trova in svantaggio per 1-2 nei set complessivi. Nel corso del match, Meoni ha realizzato una diagonale da seconda linea, mentre l’Italia ha messo a segno un muro su Mrozek, che aveva tentato un attacco da posto quattro. La partita continua con aggiornamenti in tempo reale.