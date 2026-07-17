L’Italia conquista il primo set contro la Francia con un punteggio di 25-20. Dopo il servizio di Draghici, gli azzurrini hanno richiesto un challenge per verificare un possibile tocco del muro, senza successo. La partita è in corso con l’Italia avanti nel punteggio, mentre le squadre si preparano per il secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 Il primo set è dell’Italia! Esce il servizio di Draghici. Non c’è il tocco. La panchina dell’Italia si gioca il challenge per il possibile tocco del muro. 24-20 Esce la diagonale di Bussolari, quante difficoltà per chiudere questo parziale. 24-19 Pasticcio dell’Italia, vanno in due a chiudere la difesa slash e si ostacolano a vicenda. 24-18 Errore in ricezione, ace di Draghici. 24-17 Massari cerca il pallonetto del set ma la palla esce. 24-16 Parallela potentissima di Magnin da posto due. 24-15 Mrozek manda fuori la parallela da posto quattro. Set point per l’Italia. 23-15 Chiamata accompagnata alla Francia, e le proteste non tardano ad arrivare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 1-0, Europei volley U18 2026 in DIRETTA: gli azzurrini si portano in vantaggio dopo il 25-20 del primo set

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