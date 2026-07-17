LIVE Italia-Francia 1-1 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | reazione degli transalpini che vincono 14-25 il secondo set

Notizia in breve

Durante la partita degli Europei volley U18 2026 tra Italia e Francia, i transalpini hanno vinto il secondo set con un punteggio di 14-25, portandosi sul 1-1 nel punteggio complessivo. Nel corso del match, è stato trasmesso in diretta un servizio che mostrava un tentativo di challenge da parte della Francia su una possibile invasione azzurra, ma la richiesta è stata respinta e nessuna infrazione è stata confermata.