LIVE Italia-Francia 1-1 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | reazione degli transalpini che vincono 14-25 il secondo set
Durante la partita degli Europei volley U18 2026 tra Italia e Francia, i transalpini hanno vinto il secondo set con un punteggio di 14-25, portandosi sul 1-1 nel punteggio complessivo. Nel corso del match, è stato trasmesso in diretta un servizio che mostrava un tentativo di challenge da parte della Francia su una possibile invasione azzurra, ma la richiesta è stata respinta e nessuna infrazione è stata confermata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 In rete il servizio di Gallinella. Challenge della Francia per una possibile invasione azzurra, ma non c’è nulla. 2-3 Esce la parallela di Magnin. 1-3 Grandissima diagonale di Mrozek. 1-2 Parallela di Gallinella da posto quattro. 0-2 Gallinella subisce il muro da posto quattro. 0-1 Mani fuori di Mrozek da posto quattro. 14-25 Il secondo set è della Francia! Dominio totale dei transalpini che pareggiano con il terzo ace consecutivo di Magnin. 14-24 Ancora ace di Magnin. 14-23 In campo il servizio di Magnin. 14-22 Passa il primo tempo di Savalli. 14-21 Mrozek piazza un altro buco da posto quattro. 14-20 Grandissima diagonale di Meoni, appena entrato in posto due al posto di Bevilacqua. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
CEV U18 Volleyball European Championship 2026 - Cisterna di Latina: FRANCE vs CZECHIA
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Francia 0-0, Europei volley U18 2026 in DIRETTA: ottimo inizio degli azzurrini nel primo set, 14-7Nel primo set del match tra Italia e Francia agli Europei volley U18 2026, gli azzurrini hanno iniziato con un vantaggio di 14-7.
Leggi anche: LIVE Italia-Ucraina 1-1, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: reazione delle avversarie che vincono 23-25 il secondo set
Argomenti più discussi: Europei: venerdì 17 luglio la semifinale Italia-Francia, Vincenzo Fanizza presenta la sfida; LIVE Italia-Francia 3-0, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: le azzurre volano in finale; Francia - Marocco ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Dove vedere Francia-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming.
SEMIFINALE EUROPEO U18 MASCHILE: ITALIA FRANCIA L'Italia Under 18 maschile è tra le quattro migliori nazionali d'Europa e questa sera si gioca un posto nella finalissima. Diretta su Sky Sport Arena e YouTube CEV #CEV #EuroVolleyU18M #Volle x.com
Francia - Marocco (Quarti di finale dei Mondiali) alle 22.00 su Rai 1 Innamorato pazzo (Italia,1981) con Adriano Celentano e Ornella Muti alle 21.25 su Rete 4 Tim Battiti Live (Seconda puntata) con Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Batta facebook
Do Italians support Argentina or Spain in the finale ? reddit