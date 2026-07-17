LIVE Italia-Francia 1-2 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | inizio importante per gli azzurrini nel quarto set 9-5

Notizia in breve

Gli azzurrini hanno iniziato il quarto set con un vantaggio di 9-5, grazie a un diagonale di Meoni da posto due. La Francia ha ridotto le distanze a 10-7 con un punto di Bonnard, che ha infilato il muro avversario da posto quattro. La partita tra Italia e Francia negli Europei volley U18 del 2026 è in corso, con il punteggio attuale di 1-2 a favore dei francesi.