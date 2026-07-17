LIVE Italia-Francia 1-2 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | inizio importante per gli azzurrini nel quarto set 9-5
Gli azzurrini hanno iniziato il quarto set con un vantaggio di 9-5, grazie a un diagonale di Meoni da posto due. La Francia ha ridotto le distanze a 10-7 con un punto di Bonnard, che ha infilato il muro avversario da posto quattro. La partita tra Italia e Francia negli Europei volley U18 del 2026 è in corso, con il punteggio attuale di 1-2 a favore dei francesi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-7 Che diagonale di Meoni da posto due! 9-7 Bonnard insacca il pallone nel muro avversario da posto quattro. 9-6 Gallinella manda fuori il colpo del possibile +5. Perde smalto la Francia, cresce l’Italia. Time-out dei transalpini. 9-5 Meoni piazza una grandissima diagonale da seconda linea! 8-5 Muro dell’Italia ai danni di Mrozek, che ha cercato di appoggiare il colpo da posto quattro. 7-5 Grandissima sette al centro di Mangini. 6-5 Prende ritmo Ebagne Yon che piazza la diagonale da posto quattro. 6-4 Mrozek manda fuori l’attacco ma che difese ha compiuto l’Italia per vincere questo punto! 5-4 Pipe vincente di Mrozek. 🔗 Leggi su Oasport.it
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CEV U18 Volleyball European Championship 2026 - Cisterna di Latina: FRANCE vs BELGIUM
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