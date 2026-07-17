LIVE Italia-Francia 0-0 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | ottimo inizio degli azzurrini nel primo set 14-7
Nel primo set del match tra Italia e Francia agli Europei volley U18 2026, gli azzurrini hanno iniziato con un vantaggio di 14-7. Durante il secondo set, un errore di ricezione di Massari ha permesso ai francesi di attaccare in modo efficace, con l’attacco che si è concluso con il pallone nella rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-12 Non riesce a chiudere Massari la ricezione slash dei francesi, attacco di prima intenzione che finisce nella rete. 20-11 Altro mani fuori di Bussolari da seconda linea, l’opposto macina punti con la parallela. 19-11 Invasione fischiata agli azzurri. 19-10 Mani fuori di Magnin da posto quattro. 19-9 Invasione di Savalli in fase d’attacco. 18-9 Mangini manda fuori la battuta. 18-8 Illini piazza una grandissima diagonale da posto quattro. 17-8 Il centrale va al servizio e sbaglia. 16-8 Primo tempo di Rospide. Challenge della Francia per l’inout ma la palla è in campo di mezzo metro se non più. 16-7 Ace di Massari!! 15-7 Il punto è azzurro! Non c’è la deviazione! Challenge dell’Italia per il possibile mancato tocco del muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
CEV U18 Volleyball European Championship 2026 - Cisterna di Latina: FRANCE vs BELGIUM
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Francia 0-0, Europei volley U18 2026 in DIRETTA: inizia la semifinale degli azzurriniLa semifinale degli Europei volley U18 tra Italia e Francia è iniziata con il punteggio di 0-0.
Leggi anche: LIVE Italia-Francia 1-0, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: 25-21, primo set solido delle azzurre
Argomenti più discussi: Europei: venerdì 17 luglio la semifinale Italia-Francia, Vincenzo Fanizza presenta la sfida; LIVE Italia-Francia 3-0, Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA: le azzurre volano in finale; Mondiali 2026, Francia-Spagna 0-2: gol di Oyarzabal e Porro. Le Furie Rosse in finale; Francia - Marocco ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta.
Storm Forecast ESTOFEX per la giornata di oggi. Livello 2 emesso nell'Italia settentrionale, sopra il Po, per possibili supercelle dalla Francia con grandine di medie-grosse dimensioni e raffiche di vento da forti a estremamente forti. x.com
La Francia è favorita ai Mondiali, la formula a 48 è promossa perché oggi ci sono tante squadre a livello di quelle europee. Politicamente qualcosa andava fatto perché ormai il calcio è sviluppato ovunque. E un consiglio all'Italia: Ricominci da zero come ha facebook
Italia Aperta: aprire l’Italia al mondo e il mondo agli italiani reddit
L'Italia batte la Francia 3-0: funziona il nuovo corso di VelascoDopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e ai Mondiali dello scorso anno in Thailandia (con due ori di fila in Nations League come contorno), l'Italvolley femminile di Julio Velasco riparte ... corrieredellosport.it