LIVE Italia-Francia 0-0 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | ottimo inizio degli azzurrini nel primo set 14-7

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo set del match tra Italia e Francia agli Europei volley U18 2026, gli azzurrini hanno iniziato con un vantaggio di 14-7. Durante il secondo set, un errore di ricezione di Massari ha permesso ai francesi di attaccare in modo efficace, con l’attacco che si è concluso con il pallone nella rete.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-12 Non riesce a chiudere Massari la ricezione slash dei francesi, attacco di prima intenzione che finisce nella rete. 20-11 Altro mani fuori di Bussolari da seconda linea, l’opposto macina punti con la parallela. 19-11 Invasione fischiata agli azzurri. 19-10 Mani fuori di Magnin da posto quattro. 19-9 Invasione di Savalli in fase d’attacco. 18-9 Mangini manda fuori la battuta. 18-8 Illini piazza una grandissima diagonale da posto quattro. 17-8 Il centrale va al servizio e sbaglia. 16-8 Primo tempo di Rospide. Challenge della Francia per l’inout ma la palla è in campo di mezzo metro se non più. 16-7 Ace di Massari!! 15-7 Il punto è azzurro! Non c’è la deviazione! Challenge dell’Italia per il possibile mancato tocco del muro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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