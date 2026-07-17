LIVE Italia-Francia 1-0 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | azzurrini in difficoltà nel secondo set 4-7
Durante il secondo set degli Europei Under 18 di volley, l’Italia si trova in difficoltà con un punteggio di 4-7. La squadra azzurra conquista un punto con un tocco sul muro, confermato da una challenge. Poco dopo, la parallela di un giocatore italiano da posto quattro attraversa il campo e porta il punteggio a 10-11. La partita prosegue con scambi intensi e azioni rapide.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-10 Il tocco c’è, il punto è dell’Italia. Challenge Italia sul possibile tocco del muro. 10-11 Lunga la parallela di Massari da posto quattro. 10-10 Muro vincente di Savalini. 10-9 Vantaggio Italia con il servizio vincente di Bevilacqua. 9-9 Ancora un errore di Magnin che spara fuori la diagonale da seconda linea. 8-9 Mani fuori di Massari da posto quattro. 7-9 Bevilacqua manda fuori la battuta. 7-8 Parallela perfetta di Massari da posto quattro. 6-8 Magnin manda in rete la parallela da seconda linea. 5-8 Ebagne Yon riceve ed attacca la diagonale da posto quattro. 5-7 Lungo il servizio transalpino. Time-out per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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