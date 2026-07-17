LIVE Italia-Francia 1-2 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | azzurri avanti nel quarto set ma i transalpini ci sono 13-12

Notizia in breve

Nel quarto set dell'incontro tra Italia e Francia agli Europei volley U18 2026, gli azzurri sono in vantaggio 13-12, ma la squadra francese si mantiene vicina. A 17-20, un ace della Francia porta i transalpini avanti. Meoni riceve un muro da Mrozek, che esulta in modo evidente. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto, mentre le due squadre si sfidano per il set e il risultato finale.