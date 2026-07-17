LIVE Italia-Francia 1-2 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | azzurri avanti nel quarto set ma i transalpini ci sono 13-12
Nel quarto set dell'incontro tra Italia e Francia agli Europei volley U18 2026, gli azzurri sono in vantaggio 13-12, ma la squadra francese si mantiene vicina. A 17-20, un ace della Francia porta i transalpini avanti. Meoni riceve un muro da Mrozek, che esulta in modo evidente. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto, mentre le due squadre si sfidano per il set e il risultato finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-20 Meoni subisce il muro da parte di Mrozek che continua ad esultare in maniera troppo esagerata. 17-19 Ace della Francia. 17-18 Esce l’attacco italiano ma la pestata di Bonnard era netta! 17-17 Diagonale micidiale di Bonnard da posto due. 17-16 Mani fuori vincente di Meoni da posto due, quarto set punto a punto! 16-16 Primo tempo di Savalli. 16-15 Grandissimo attacco di Gallinella che piazza la palla in posto sei da posto quattro. 15-15 Mani fuori di Ebagne Yon da posto quattro. 15-14 Sbaglia al servizio anche Cisse. 14-14 In rete il servizio di Massari. 14-13 Accompagnata fischiata a Ebagne Yon. 13-13 Mani fuori di Mrozek da posto quattro, parità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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