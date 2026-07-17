LIVE Italia-Francia 1-1 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | reazione degli azzurrini nel terzo set 10-10

Notizia in breve

Allo stato attuale, la partita tra Italia e Francia negli Europei volley U18 2026 si trova sul punteggio di 1-1, con il terzo set in corso. Gli azzurrini hanno raggiunto il pareggio a 10-10, mentre sul punteggio di 12-12, Meoni ha realizzato una parallela perfetta da seconda linea. Dopo un servizio di Storini uscito, il punteggio è 11-11, con Gallinella che ha messo a segno un mani fuori da posto quattro. La partita prosegue con equilibrio tra le due squadre.