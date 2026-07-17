LIVE Italia-Francia 1-1 Europei volley U18 2026 in DIRETTA | reazione degli azzurrini nel terzo set 10-10

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allo stato attuale, la partita tra Italia e Francia negli Europei volley U18 2026 si trova sul punteggio di 1-1, con il terzo set in corso. Gli azzurrini hanno raggiunto il pareggio a 10-10, mentre sul punteggio di 12-12, Meoni ha realizzato una parallela perfetta da seconda linea. Dopo un servizio di Storini uscito, il punteggio è 11-11, con Gallinella che ha messo a segno un mani fuori da posto quattro. La partita prosegue con equilibrio tra le due squadre.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-12 Parallela perfetta di Meoni da seconda linea. 11-12 Esce il servizio di Storini. 11-11 Ancora un mani fuori di Gallinella da posto quattro. 10-11 Non passa il servizio di Massari. Time-out di Cooper. 10-10 Siamo pari! Attacco vincente di Gallinella che trova la deviazione giusta con la diagonale da posto quattro. 9-10 Incredibile! Il servizio di Massari era destinato ad uscire ma ha preso in pieno Magnin! Secondo ace di fila per l’azzurro. 8-10 In campo il servizio di Massari! Ace! 7-10 Mani fuori importantissimo di Massari da posto quattro. 6-10 Esce di pochissimo il servizio di Meoni. 6-9 ANCORA UN MURO SU MAGNIN!! Sempre Storini!! 5-9 MURO SU MAGNIN!! Storini gli dice di no sulla parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it

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