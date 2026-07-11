LIVE Italia-Francia 1-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 25-21 primo set solido delle azzurre

Notizia in breve

Le squadre sono al primo set, con l’Italia in vantaggio 25-21. Durante la partita, Zokou ha messo a segno un punto in parallela, mentre Sadlocha ha effettuato una battuta lunga. Sanchez ha segnato un punto dal centro, e il muro azzurro ha impedito un attacco avversario. La partita si sta svolgendo in diretta, con il punteggio che si muove tra le due squadre.