LIVE Italia-Francia 1-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | 25-21 primo set solido delle azzurre
Le squadre sono al primo set, con l’Italia in vantaggio 25-21. Durante la partita, Zokou ha messo a segno un punto in parallela, mentre Sadlocha ha effettuato una battuta lunga. Sanchez ha segnato un punto dal centro, e il muro azzurro ha impedito un attacco avversario. La partita si sta svolgendo in diretta, con il punteggio che si muove tra le due squadre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Zokou in parallela. 4-5 Lunga la battuta di Sadlocha. 3-5 Sanchez non sbaglia dal centro. 3-4 Muro azzurro. 2-4 Legrenzi a segno. 1-4 Sbaglia l’Italia in battuta 1-3 Errore francese. 0-3 Attacca Sanchez. 0-2 Ancora una battuta vincente per me transalpine. 0-1 Servizio vincente francese. 17.30 Dopo un inizio molto equilibrato è uscita tutta la qualità delle azzurre, che hanno conquistato meritatamente il primo set. 25-21 Tessariol sulla riga! L’Italia conquista il primo set della semifinale dell’Europeo U 18 femminile. Time-out Italia. 24-21 Attacca Haeweng dal centro. 24-20 Ancora un muro per le transalpine. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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