LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Verstappen in vetta ma le Ferrari sono in scia!

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Verstappen ha stabilito il miglior tempo in 1:52.826, mentre le Ferrari sono vicine, con Antonelli a 1:52.554 e Piastri a 1:50.250. Durante le qualifiche, Verstappen ha aumentato la velocità, segnando un nuovo giro in 1:52. Inoltre, le monoposto sono ancora in fase di test sul circuito del Belgio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Verstappen sempre più alto in 1:52.826, Antonelli in 1:52.554, Piastri in 1:50.250. 14.21 Verstappen alza il ritmo in 1:52.673, Hadjar in 1:51.776, Antonelli in 1:52.075, Russell in 1:52.594. Bortoleto, invece, martella sull’1:50 alto. C’è qualcosa che non quadra. 14.20 Le Ferrari entrano in campo ora con Hamilton con le soft e Leclerc con le medie. 14.19 Verstappen procede in 1:51.735, Hadjar in 1:52.402, Antonelli in 1:52.087, Russell in 1:52.290. Ferrari ancora ai box. 14.18 Norris migliora nel T1, non nel T2 e chiude in 1:47.931 e sale in settima posizione a 861 millesimi da Verstappen. 14.17 Verstappen inizia in 1:51. 🔗 Leggi su Oasport.it

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