LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | le Ferrari inseguono le Red Bull partenza lenta per Antonelli

Le Ferrari sono in corsa dietro alle Red Bull, mentre Antonelli parte con una partenza lenta. A 13.59, Norris ha migliorato il tempo con le gomme soft ma si è fermato all’undicesima posizione, a 2.803 secondi dal primo. La McLaren sembra non aver spinto al massimo, mantenendo una posizione di metà classifica. La sessione prosegue con i piloti impegnati nelle ultime prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Norris migliora con le soft ma non va oltre una undicesima posizione a 2.803. La McLaren palesemente si sta nascondendo. 13.58 Antonelli si lancia, piazza il record nel T1, quindi arriva al T2 con 65 di ritardo. Chiude in 1:47.603 primo con 175 millesimi di vantaggio su Hadjar a parità di gomme ora. 13.57 Piastri, invece, esce con le medie. L’australiano per ora accusa 2 secondi da Hadjar. Il francese torna di nuovo in azione con le soft. 13.55 Kimi Antonelli è il primo dei big a scendere in pista con le gomme soft. Ora vedremo davvero se il bolognese farà vedere il potenziale della W17. 13.54 Per il momento Mercedes e McLaren sembrano attardate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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