LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | le Ferrari inseguono le Red Bull partenza lenta per Antonelli

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le Ferrari sono in corsa dietro alle Red Bull, mentre Antonelli parte con una partenza lenta. A 13.59, Norris ha migliorato il tempo con le gomme soft ma si è fermato all’undicesima posizione, a 2.803 secondi dal primo. La McLaren sembra non aver spinto al massimo, mantenendo una posizione di metà classifica. La sessione prosegue con i piloti impegnati nelle ultime prove.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Norris migliora con le soft ma non va oltre una undicesima posizione a 2.803. La McLaren palesemente si sta nascondendo. 13.58 Antonelli si lancia, piazza il record nel T1, quindi arriva al T2 con 65 di ritardo. Chiude in 1:47.603 primo con 175 millesimi di vantaggio su Hadjar a parità di gomme ora. 13.57 Piastri, invece, esce con le medie. L’australiano per ora accusa 2 secondi da Hadjar. Il francese torna di nuovo in azione con le soft. 13.55 Kimi Antonelli è il primo dei big a scendere in pista con le gomme soft. Ora vedremo davvero se il bolognese farà vedere il potenziale della W17. 13.54 Per il momento Mercedes e McLaren sembrano attardate. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

live f1 gp belgio 2026 in diretta le ferrari inseguono le red bull partenza lenta per antonelli
© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: le Ferrari inseguono le Red Bull, partenza lenta per Antonelli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: partenza a razzo della Red Bull, Antonelli ad un soffioInizia il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1 con una partenza forte della squadra Red Bull.

LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Antonelli davanti a Norris in Q1, le Ferrari inseguonoDurante le qualifiche del Gran Premio del Canada 2026, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo in Q1, superando Norris.

Temi più discussi: F1, GP Belgio: macarena o no? Il punto sulle ali di Ferrari, Red Bull e McLaren; LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: entra nel vivo a Spa la sfida tra Ferrari e Mercedes; F1, GP Belgio 2026: anteprima e orari del weekend | Quattroruote.it; GP Belgio, Conferenza Piloti. Leclerc: Silverstone oltre le aspettative, Mercedes rimane favorita.

red bull live f1 gp belgioF1 Gp del Belgio: le prove libere in diretta. Verstappen il più veloce davanti ad Hadjar, poi Hamilton e Leclerc. Antonelli insegueComincia il fine settimana del Gp del Belgio, il penultimo appuntamento prima della pausa estiva. La Ferrari è reduce dall'inattesa vittoria di Silverstone, Antonelli vuole ripartire e dimenticare il ... corriere.it

red bull live f1 gp belgioLIVE F1 GP Belgio, prove libere 1 in diretta: Ferrari in pista a Spa con Leclerc e Hamilton, primo confronto con Kimi Antonelli e RussellLa diretta delle prove libere del GP Belgio della Formula 1 2026 a Spa-Francorchamps: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web