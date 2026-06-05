Nella seconda sessione di prove libere del GP Monaco 2026, Hamilton ha registrato il miglior tempo, seguito da Verstappen e Leclerc. Antonelli si è posizionato tra i primi cinque, mentre Norris ha fermato la sua vettura in pista. La sessione è ancora in corso e i piloti sono in pista per migliorare i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Hamilton e Leclerc in pista, vedremo se riusciranno a migliorare i loro riscontri. 17.19 Si torna a girare normalmente, visto che la McLaren di Norris è stata trasportata ai box. 17.18 Macchine in pista che girano per tenere in temperatura le gomme, in regime di Virtual Safety Car, necessario per intervenire sulla monoposto di Norris. 17.16 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.729 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.279 3 Charles Leclerc Ferrari +0.446 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.479 5 George Russell Mercedes +0.849 6 Oscar Piastri McLaren +0.978 7 Nico Hulkenberg Audi +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Hamilton svetta nella FP2, Verstappen e Leclerc in scia. Antonelli in top-5, Norris fermo

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