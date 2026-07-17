LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | scatta la FP1 la Ferrari vuole stupire come a Silverstone

Le sessioni di prove libere del GP Belgio 2026 sono iniziate con diverse vetture in pista. Alle 13.32, Hamilton ha iniziato con gomme medie, seguito da Verstappen, Leclerc, Norris con gomme gialle e Piastri con le medie. Al momento, anche Lindblad, Ocon, Bearman e Antonelli sono in pista per testare le vetture. La Ferrari cerca di replicare il risultato di Silverstone, mentre le altre scuderie completano i giri di allenamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Ora è la volta anche di Piastri con le medie, quindi Norris a sua volta con le gialle. 13.32 Entra in azione anche Hamilton con le medie, poi Verstappen, Lindblad, Ocon, Bearman, Leclerc e Antonelli. Colapinto con le hard. 13.31 Il primo ad entrare in azione è Sainz seguito da Perez, Albon e Russell, tutti con gomme medie tranne Perez con hard. 13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DEL BELGIO!!!!!!11 13.28 Tutto pronto a Spa-Francorchamps. Il meteo parla di sole pieno e temperatura di ben 24°. L’asfalto si attesa sui 42. Numeri rarissimi a queste latitudini. 13.25 McLaren, invece, dopo il pessimo weekend di casa proverà a risollevarsi a Spa sfruttando il motore Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

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