LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | alle 13.30 la FP1 la Ferrari vuole stupire come a Silverstone

La sessione FP1 del Gran Premio di Belgio 2026 è iniziata alle 13.30. Tra i piloti in attività, cinque hanno vinto a Spa-Francorchamps: Hamilton (cinque vittorie), Verstappen (tre), Leclerc e Piastri (una ciascuno). Per quanto riguarda le pole position, sono presenti piloti con almeno un record di questo tipo sulla pista belga. La Ferrari punta a ripetere le prestazioni positive viste a Silverstone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Piloti in attività con almeno una vittoria a Spa-Francorchamps. 5 – HAMILTON Lewis (2010, 2015, 2017, 2020, 2024) 3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023) 1 – LECLERC Charles (2019) 1 – PIASTRI Oscar (2025) Piloti in attività con almeno una pole position a Spa-Francorchamps. 6 – HAMILTON Lewis (2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020) 3 – LECLERC Charles (2019, 2023, 2024) 1 – VERSTAPPEN Max (2021) 1 – SAINZ Carlos Jr. (2022) 1 – NORRIS Lando (2025) 13.07 Prima di entrare nel vivo della FP1, facciamo un po’ di storia del GP del Belgio. Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (6) Il tedesco ha trionfato nel 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it

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