LIVE Darderi-Borges ATP Bastad 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Darderi e Borges all’ATP Bastad 2026 è iniziato. Attualmente il punteggio è 40-40, con Darderi che ha recuperato bene e ha utilizzato un colpo slice lungoriga. Non è stata necessaria una volée in questa fase. Successivamente, Darderi ha conquistato un altro punto portandosi sul 40-30.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Molto bene col recupero e l’approccio slice lungoriga Darderi. Non serve la volèe. 40-30 Anche quella di Darderi è a segno. 40-15 Palla corta improvvisa e vincente di Borges. 30-15 Slice e dritto di là. 15-15 Sbaglia con il dritto il portoghese. 15-0 Con la prima Borges. 1-0 Gran rimonta da 0-40 per aprire la battaglia! A-40 Servizio e dritto. 40-40 Con la prima Darderi. 30-40 Ottima seconda di Luciano e dritto incisivo. 15-40 Primo punto anche per Darderi. 0-40 In rete il rovescio difensivo. 0-30 Errore di rovescio. 0-15 Viene a prendersi il primo punto a rete Borges. 13:14 Precedenti 2-0 per Borges. 🔗 Leggi su Oasport.it

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