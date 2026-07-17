LIVE Darderi-Borges ATP Bastad 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Notizia in breve

Il match tra Darderi e Borges all’ATP Bastad 2026 è iniziato. Attualmente il punteggio è 40-40, con Darderi che ha recuperato bene e ha utilizzato un colpo slice lungoriga. Non è stata necessaria una volée in questa fase. Successivamente, Darderi ha conquistato un altro punto portandosi sul 40-30.