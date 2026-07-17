LIVE Darderi-Borges ATP Bastad 2026 in DIRETTA | in campo dopo Stefano Travaglia!

Alle 11:40, il match tra Stefano Travaglia e Adolfo Daniel Vallejo è iniziato, con il punteggio di 3-3 nel primo set. Dopo il primo incontro, in campo è entrato Luciano Darderi, che ha preso il suo posto nella partita. La sfida si svolge nell’ambito dell’ATP Bastad 2026. La partita prosegue con i giocatori che si fronteggiano sul campo, senza ulteriori dettagli su punti o risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11;40 Sarà una maratona tra Stefano Travaglia, qualificato azzurro, e Adolfo Daniel Vallejo. Punteggio di 3-3 nel primo set, poi l’altro italiano: Luciano Darderi. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad su terra battuta all’aperto che vede di fronte Luciano DARDERI opposto al posrtoghese Nuno Borges per un posto in semifinale in Svezia. C’è un precedente recentissimo sull’erba di Maiorca, incontro che si disputò pochissimi giorni prima di Wimbledon e che vide il portoghese imporsi in due parziali, erano i quarti di finale. Sulla terra il favorito torna ad essere l’italo-argentino contro però un rivale molto in forma che a Wimbledon si arrese solo per 7-6, 7-6, 6-3 a Sinner dopo che aveva anche servito per il secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Nordea Open 2026 Quarterfinals Set | Darderi vs Borges & Vallejo vs Travaglia

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