Al torneo ATP di Bastad, Dimitrov è stato sconfitto 2-0 da Borges nel match sul Campo Centrale. Tra pochi minuti scenderanno in campo l’italiano Travaglia e Navone, con quest’ultimo che punta a proseguire la sua stagione positiva. Dopo il loro confronto, sarà il turno di Darderi e Altmaier. La giornata prosegue con diverse sfide in programma sul campo centrale, senza ulteriori dettagli sui risultati attesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Continua il programma sul Campo Centrale, con Dimitrov che deve arrendersi per 2-0 a favore di Borges. In campo tra pochi minuti l’italiano Travaglia che vuole continuare a sorprendere e potrà farlo contro Navone: al termine di questo match, ci sarà l’ingresso in campo di Darderi e Altmaier. 15.10 Vallejo ha sconfitto van de Zandschul al terzo set. Ora sono in campo Borges e Dimitrov: il portoghese ha vinto il primo set contro il bulgaro. Al termine di questa partirà si disputerà Travaglia-Navone, poi toccherà a Darderi. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Altmaier, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: in campo Travaglia e Navone, poi toccherà all’azzurro

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