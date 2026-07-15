Travaglia guida 6-4 nel primo set contro Navone nel match di Bastad. Dopo un inizio combattuto, l’italiano ha conquistato il break decisivo e si trova in vantaggio. Tra poco si gioca il secondo set. La partita si svolge sulla terra battuta, con Travaglia che ha mostrato una buona solidità nel primo parziale. L’azzurro cerca di mantenere il ritmo e chiudere in due set. La sfida è valida per il torneo ATP Bastad 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 A sorpresa, dopo un grandissimo primo parziale, Travaglia è in vantaggio su Navone: 6-4 il risultato del set d’apertura a favore del tennista italiano. Dopo la fine di questo, per adesso, impronosticabile incontro, ci sarà l’ingresso in campo di Darderi. 15.32 Continua il programma sul Campo Centrale, con Dimitrov che deve arrendersi per 2-0 a favore di Borges. In campo tra pochi minuti l’italiano Travaglia che vuole continuare a sorprendere e potrà farlo contro Navone: al termine di questo match, ci sarà l’ingresso in campo di Darderi e Altmaier. 15.10 Vallejo ha sconfitto van de Zandschul al terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Altmaier, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: Travaglia avanti su Navone, tra poco l’azzurro

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Daniel Altmaier vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R16

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