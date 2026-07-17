Luciano Darderi ha vinto il match contro Borges con i punteggi di 7-6 e 6-4, qualificandosi per le semifinali dell’ATP Bastad 2026 in Svezia. La partita si è conclusa, e Darderi affronterà in semifinale un avversario ancora da determinare. La diretta si è aggiornata in tempo reale fino al termine dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di Luciano Darderi che accede alle semifinali di Bastad di domani contro Adolfo Vallejo, da favorito. Si giocherà come primo match alle 13, vi aspettiamo! 15:10 Sono cinque gli ace dell’azzurro, sette quelli del rivale che però ha vinto appena il 43% di punti con la seconda contro il 54% dell’azzurro. Con la prima percentuale pari per entrambi (75%) ma l’azzurro ha salvato 3 delle 4 chance mentre Borges si è fermato a 2 su 4. 15:08 Diciannovesima vittoria sulla terra battuta in stagione per l’italo argentino, che si meritava di perdere il primo set, lasciato per strada dopo essere stato 5-2 avanti e dopo che nel tie-break aveva perso la testa a seguito di una chiamata elettronica dubbia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Borges 7-6, 6-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro giocherà da favorito la semifinale in Svezia

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Nuno Borges vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Quarterfinals

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