Sul campo, nel primo set, il punteggio segna 6-6 con Borges che commette un doppio fallo, portando il punteggio a 8-8. Borges sbaglia un rovescio fuori e poi un altro, mentre Darderi imposta un punto a rete e si avvicina alla chiusura del set. Borges si salva di nuovo con un colpo vincente, ma poi si distrae e perde altri punti, portando il punteggio a 7-8.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Fuori il rovescio, un altro. 7-8 Chiude a rete Borges. Quarta palla set per lui. 7-7 Butta via tutto di nuovo Borges. Grave errore di rovescio. 6-7 Risposta di rovescio vincente di Nuno! 6-6 Prima vincente. Seppur in modo non meritato, Darderi torna pari. 6-5 Butta però via tutto con l’errore di dritto Borges. 6-4 Servizio, dritto perentorio e chiusura con la demi volèe Borges!!! 5-4 Prima e dritto. Ora serve Borges che ovviamente potrebbe pagare la pausa di 5? imposta dal rivale. 5-3 Finalmente si è deciso a giocare l’azzurro. Veramente disprezzabile quando ha questi atteggiamenti. Ricordiamo che a Wimbledon ha clamorosamente sciolto un set intero, il terzo, contro Ethan Quinn. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Borges 6-6, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha perso la testa nel 1° set

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Nuno Borges vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Quarterfinals

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